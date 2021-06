Iliad rappresenta sempre l’operatore ideale per quella fascia di pubblico che desidera risparmiare sui consumi della propria ricaricabile. Durante il mese di Giugno, gli abbonati potranno attivare la nuova promozione Flash 120. Questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga (anche in 5G) con un prezzo di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, semaforo rosso per l’arrivo dell’app

Nonostante la popolarità e la convenienza delle tariffe a basso prezzo, Iliad deve ancora fare un ulteriore salto per quanto concerne il campo dei servizi. Il gap rispetto agli altri operatori – TIM e Vodafone in primis – su questo punto non è stato del tutto colmato.

A tre anni di distanza dall’esordio ufficiale in Italia, una delle anomalie di Iliad per i clienti italiani resta la totale assenza di un‘app ufficiale per la gestione del proprio profilo. I clienti di Iliad – sia che essi utilizzino uno smartphone Android, sia che essi utilizzino un iPhone – non possono scaricare un servizio per la gestione del proprio piano tariffario nei rispettivi negozi virtuali di app. La gestione del profilo è demandata al sito web del provider.

Se le indiscrezioni dei primi mesi del 2021, lasciavano pensare ad una serie di possibilità novità nel proseguo dell’anno, è ora chiaro che Iliad non dovrebbe presentare un’app ufficiale per tutta l’estate, se non per l’intero corso del 2021.

Ricordiamo che l’assenza di un’app di casa Iliad rappresenta un problema in più per gli utenti che si avvalgono di uno smartphone Android. Su Google Play Store non sono più disponibili le app terze utili per la gestione del profilo: tra queste, nemmeno Area Personale.