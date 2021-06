Come ben sappiamo, negli ultimi mesi Huawei è stata nell’occhio del ciclone per i suoi rapporti con gli Stati Uniti, che hanno portato ad una battaglia legale conclusasi con la parziale sconfitta dei Huawei. Sconfitta che riguarda principalmente la possibilità di integrare i servizi Google all’interno dei propri dispositivi, decisione che ha portato recentemente alla separazione tra Huawei e Honor.

Ma l’azienda cinese non si è data per vinta e ha cercato in tutti i modi di rilanciare il proprio brand grazie alla creazione di un nuovo store di app, chiamato App Gallery e alla presentazione di un nuovo sistema operativo, HarmonyOS.

Il lancio e i dispositivi supportati

Il lancio del nuovo sistema operativo non è ancora stato reso ufficiale, ma secondo molti leak e fonti dalla Cina dovrebbe essere quasi imminente. Nel frattempo però sono emersi i modelli che con molto probabilità riceveranno l’update al nuovo sistema operativo: ecco qui di seguito la lista.

Dispositivi Huawei

Huawei P40 Series

Huawei P30 Series

Huawei Mate 40 Series

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Mate X2

Huawei Mate 30 Series

Huawei Nova 8 Series

Huawei Nova 7 Series

Huawei Nova 6 Series

Huawei Nova 5 Series

Huawei MatePad Series

Huawei MatePad Pro Series

Honor Tablet V6 Series

Huawei MediaPad M6 Series

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2 Pro ECG Version

Huawei Watch GT 2

Huawei Watch GT 2e

Dispositivi Honor

Honor 30 Series

Honor V30 Series

Honor Play 4T Pro

Honor X10 5G

Honor 20 Series

Honor 9X Series

Si tratta di moltissimi dispositivi e la lista potrebbe non finire qui, dato che questi sarebbero i primi a supportare un eventuale aggiornamento. Sembra in ogni caso che per il momento il lancio sia limitato alla Cina, così come anche i beta test; ancora non sappiamo se e quando questo aggiornamento verrà reso disponibile anche per il mercato europeo.