Facebook ed Altroconsumo, sono orgogliosi di annunciare un’innovativa collaborazione triennale, attiva già dal 28 maggio 2021, volta a migliorare la vita digitale dei consumatori e ad accrescerne il valore.

Dal momento che Facebook, Euroconsumers, Altroconsumo e le altre organizzazioni nazionali aderenti condividono obiettivi comuni e la medesima dedizione per garantire la sicurezza e il diritto alla privacy degli utenti di Facebook, hanno deciso di cooperare a tal fine. Scopriamo maggiori dettagli.

Facebook alleato di Altroconsumo per garantire la sicurezza digitale

Per questo motivo Euroconsumers, Altroconsumo, le altre organizzazioni nazionali aderenti ad Euroconsumers e Facebook collaboreranno per la realizzazione di diverse iniziative a beneficio dei consumatori in tutti i paesi europei in cui sono attive, vale a dire in Italia, in Belgio, in Spagna ed in Portogallo. Tali iniziative, volte ad apportare un contributo tangibile, si concentrano su temi quali la sostenibilità, le truffe online e il digital empowerment.

Facebook ed Euroconsumers istituiranno, inoltre, un comitato in tema di politiche per i consumatori volto a favorire il miglioramento della protezione di questi ultimi, incoraggiando ricerche ed analisi su tematiche di interesse comune, l’informazione su questioni e tendenze nuove ed emergenti, linee guida e principi per la gestione di aree problematiche.

Alla luce di quanto sopra, tutte le parti coinvolte hanno concordato di porre fine alla class action promossa in Italia d Atroconsumo, avente ad oggetto presunte violazioni da parte della società Facebook Ireland e di altre società Facebook della normativa in materia di protezione dei dati, concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette, diritti dei consumatori, diritto dei contratti e/o privacy.