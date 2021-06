Il nuovo SottoCosto di Expert ha portato i prezzi a livelli impensabili e mai visti prima d’ora, applicandoli alla maggior parte dei modelli attualmente disponibili sul mercato italiano, con possibilità di raggiungerli direttamente anche tramite il sito ufficiale dell’azienda.

La campagna promozionale, data la sua natura, è estremamente limitata; in altre parole le scorte effettivamente disponibili saranno pochissime, per questo si consiglia una rapida presa di posizione, e di recarsi quanto prima presso i negozi scelti. Coloro che invece si affideranno all’e-commerce, saranno costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dalla cifra dell’ordine o dalla categoria merceologica selezionata.

Expert: gli sconti fanno paura, tutti i migliori prezzi

I migliori prezzi del volantino Expert sono perlopiù legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, con un piccolissimo accenno ai top di gamma, rappresentato dall’ottimo iPhone 12, attualmente disponibile all’acquisto a 759 euro (nella variante no brand con garanzia di 24 mesi e 128GB di memoria interna).

Per il resto i modelli in promozione toccano i vari Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo Find X3 Lite, Realme 7, Vivo Y20s, Xiaomi Mi 10T o similari. I dispositivi elencati, come precisato in precedenza, sono disponibili ad un prezzo inferiore ai 400 euro, e sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, nonché in versione completamente sbrandizzata.

Se volete scoprire in anteprima i vari sconti Expert, allora dovete ricorrere all’apertura delle pagine della campagna promozionale, interamente riassunte direttamente nel nostro articolo.