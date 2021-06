Ancora pochissimo tempo a disposizione per gli utenti italiani, per accedere al lungo elenco di sconti attivati da Euronics, sebbene siano effettivamente disponibili in pochi punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e presentino ugualmente limitazioni importnti.

La campagna promozionale, come avete potuto capire dall’introduzione, risulta essere attiva solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non altrove in Italia o direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente presso gli stessi punti vendita; il Tasso Zero, in parallelo, potrà essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettiva.

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, scoprirete i nuovi codici sconto e tutte le migliori offerte.

Euronics: occhio agli sconti, i prezzi sono incredibili

Il top di gamma coinvolto nel volantino di Euronics è chiaramente l’Apple iPhone 12, uno smartphone da ben 1109 euro, ma comunque in grado di garantire prestazioni praticamente mai viste prima d’ora sul mercato. Il prezzo indicato è da considerarsi valido per la variante da 128GB di memoria integrata, ovviamente no brand.

Le alternative sono tutte rappresentate da modelli più economici, quali sono ad esempio Motorola E6i, Oppo A15, Samsung Galaxy A21s, Motorola Moto G10, Oppo A94, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A74, Samsung Galaxy A02s o similari.

Naturalmente l’ottima campagna promozionale di Euronics arriva a toccare anche altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed importanti, per questo motivo vi consigliamo caldamente di aprire il prima possibile le pagine che trovate qui sotto, ricordandovi anche le limitazioni discusse in precedenza.