Ultimi giorni di validità per un volantino Comet destinato a soddisfare pienamente le aspettative di milioni di consumatori su tutto il territorio nazionale, i prezzi sono veramente ribassati rispetto al listino originario, con sconti precisi e ben definiti sui migliori prodotti in circolazione.

La disponibilità della suddetta campagna, come al solito, è universale, in ogni regione gli utenti potranno accedere sempre agli stessi sconti, senza differenza o limitazioni particolari. Come se non bastasse, inoltre, gli acquisti potranno anche essere effettuati sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio, indipendentemente dalla categoria merceologica, ma solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Comet: occhio agli sconti, i prezzi sono assurdi

I prezzi del volantino Comet sono veramente assurdi, in quanto promettono all’utente la possibilità di accedere sia ai top di gamma del momento, che ai dispositivi più economici. Osservandolo da vicino, ad esempio, scopriamo la presenza di Samsung Galaxy S21+ a 849 euro (sempre con possibilità di aggiungere il rimborso di 150 euro proposto dall’azienda) e di iPhone 12 Pro, disponibile a 1099 euro nella variante da 128GB, con iPhone 11 a 719 euro (alternativa più economica, sebbene maggiormente datata).

Volendo invece cercare di risparmiare il più possibile, l’occhio cade direttamente su Xiaomi Redmi Note 10S, Oppo Reno 4, Motorola Moto E7 Power, Samsung Galaxy A02, Samsung Galaxy A72 o anche Wiko View 4, tutti disponibili a meno di 400 euro. Per conoscere da vicino il volantino dell’azienda, correte ad aprire le pagine che trovate elencate nell’articolo.