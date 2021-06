Apple è un’azienda assolutamente leader nel settore, con milioni e milioni di utenti che in tutto il mondo utilizzano giornalmente i propri prodotti. Dai famosissimi e tanto apprezzati iPhone, ai Mac, utili in termini di produttività. Poi ci sono gli iPad, che sono tra i migliori prodotti in termini di tablet, gli AirPods, gli AppleWatch ecc.

In tal senso sono veramente tantissimi i prodotti che sono disponibili sul mercato e che attirano tante persone. E in questo senso ogni nuovo prodotto che viene lanciato da Cupertino ha un’enorme audience e attira la curiosità di tantissime persone. E ora sono tantissimi che attendono quello che potrebbe essere la prossima rivoluzione della mela: Apple Podcast. Ecco maggiori dettagli.

Apple rinvia l’evento dedicato ai Podcast

Il settore del Podcast è in continua crescita. Con la vita piena di cose e di impegni che si rincorrono, siamo sempre di fretta e sempre occupati a fare qualcosa di importante. E spesso da soli, anche e soprattutto in questo periodo di Covid-19. Ecco perché avere una o più voci che ci accompagnano, chiacchierando amabilmente, e magari anche suscitandoci delle riflessioni, facendoci fare delle domande, mettendo alla prova i nostri preconcetti è certamente importante.

Un vero e proprio boom per i podcast, soprattutto grazie a Spotify. Ed è proprio alla piattaforma neroverde che Apple parrebbe star pianificando di fare guerra lanciando Apple Podcast. L’annuncio di questo nuovo servizio era atteso per questo giugno, ma tramite comunicazione ufficiale, riporta The Verge, è stato comunicato il rinvio della presentazione.

Infatti pare proprio che la mela stia avendo dei problemi importanti per il lancio di questo nuovo servizio e per questo è stato deciso di posticipare il lancio ufficiale, che avverrà in contemporanea in ben 170 Paesi di tutto il mondo. Inoltre si parlano anche di nuove ottimizzazioni e di miglioramenti fatti soltanto per iOS 14.6, per rendere l’intera esperienza che gli utenti vivranno quanto migliore possibile. Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli sull’evento.