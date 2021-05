L’intrattenimento televisivo per l’operatore più importante sul territorio italiano è sicuramente sempre importante. Tra non molto infatti ci potrebbe essere la presentazione ufficiale di offerte che si legano all’intrattenimento di DAZN, in particolar modo per quello che riguarda la prossima stagione sportiva di Serie A. Oltre a questo tipo di eventi, però, l’operatore cercherà anche di estendere la sua platea, cercando di attirarli nella sua personale piattaforma TIMvision. Scopriamo di seguito più dettagli a riguardo.

TIM: l’offerta dell’operatore con Netflix e Disney+

TIMvision va ad offrire un’opportunità molto interessanti per tutti i clienti che hanno TIM come operatore. Infatti, in partnership al ticket per la streaming TV, è ora possibile accedere a tutti i titoli del catalogo della piattaforma californiana Netflix. TIM ha di fatto presentato al suo pubblico l’offerta Mondo Netflix, un’opportunità che non passerà inosservata.

Tutti i clienti che andranno ad attivare il pacchetto mensile di Mondo Netflix avranno una sorta di doppia sottoscrizione. Da un lato gli abbonati avranno l’accesso a tutti i contenuti di TIMvision, dall’altro a tutti i contenuti di Netflix. Sulla piattaforma statunitense gli abbonati di TIM potranno accedere liberamente a tutti i titoli del catalogo, e il costo dell’abbonamento mensile sarà di ben 12,99 euro.

Si tratta di un’offerta estremamente vantaggiosa, ma pare che non sia l’unica: infatti, sempre TIM presenta anche una tariffa che riguarda Disney+. Per questo servizio gli abbonati andranno a pagare 7,99 euro mensili, e avranno a disposizione, così come accade per Netflix, tutti i titoli ufficiali della piattaforma TIMvision.