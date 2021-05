Il lancio dei nuovi auricolari Samsung Galaxy Buds 2 è ormai alle porte ma non sarà necessario attendere la presentazione ufficiale per conoscere il loro design o le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy Buds 2 vicini al lancio: ecco il design e le specifiche tecniche!

La certificazione FCC ha permesso di conoscere il design dei nuovi Samsung Galaxy Buds 2 tramite alcune prime immagini che svelano la palese somiglianza ai precedenti Galaxy Buds Pro, una somiglianza che coinvolge anche la custodia che, pur presentando delle differenze, avrà una forma quadrata con angoli arrotondati.

A riferire alcune delle funzionalità che saranno presenti sui Galaxy Buds 2 è il leaker Ice Universe che, attraverso un tweet, ha recentemente sostenuto che Samsung, oltre a garantire una migliore qualità dell’audio, doterà i suoi auricolari di riduzione attiva del rumore. Come fa notare il noto portale SamMobile la definizione potrebbe far riferimento alla più comune cancellazione attiva del rumore e potrebbe quindi trattarsi semplicemente di un’espressione coniata da Samsung per indicare i suoi prodotti. Non è ancora chiaro, quindi, se si tratterà di una funzionalità inedita o meno.

Altre informazioni riguardano quella che sarà la capacità della batteria degli auricolari e della custodia. In base a quanto emerso, Samsung potrebbe dotare ogni singola cuffia di una batteria da 60 mAh. La custodia, invece, dovrebbe essere alimentata da una batteria da 500 mAh.

La presentazione ufficiale dei nuovi auricolari dovrebbe essere molto vicina. Samsung dovrebbe annunciare nelle prossime settimane il suo evento estivo, durante il quale saranno lanciati anche i tanto attesi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.