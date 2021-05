Gli smartphone OnePlus si sono lentamente fatti strada sul mercato, ed ora la societá sta puntando molto anche sui device economici. Questo è il motivo per cui la società sta preparando il rilascio della seconda generazione di Nord, con almeno due smartphone in arrivo.

Il primo, OnePlus Nord CE 5G (Core Edition), verrà annunciato il 10 giugno per i mercati indiano ed europeo. Sebbene la società non abbia rivelato alcun dettaglio, un rapporto di Android Central rivela che lo smartphone sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 750G e offrirà una configurazione a tripla fotocamera con un sensore da 64 MP. Il modulo fotocamera dovrebbe prendere ispirazione da quelli della serie OnePlus 9.

OnePlus Nord CE e N200 saranno presentati a breve

Inoltre, il device manterrà lo stesso display OLED da 6,43 pollici a 90 Hz del suo predecessore. Il secondo smartphone che è stato confermato è il OnePlus Nord N200 5G, che sarà esclusivamente per Stati Uniti e Canada. Se non è evidente dal nome, è un successore di OnePlus N100.

Ancora una volta, OnePlus non ha rivelato nulla di sostanziale sul device tranne che sarà tra gli smartphone 5G più economici sul mercato. Tuttavia, speriamo davvero che l’aggiunta del 5G non vada a scapito di un supporto software scadente. Per quanto riguarda il lancio, dovremo attendere ancora un po’ per avere informazioni specifiche.

Per quanto riguarda OnePlus Nord 2, la società ha accidentalmente confermato di recente l’esistenza dello smartphone ma non ha espresso ulteriori commenti. Questo probabilmente significa che il lancio non sarà immediato. Tuttavia, l’informatore Mukul Sharma afferma che la società ha in programma un altro evento per il 25 giugno in cui il device potrebbe essere presentato al pubblico.