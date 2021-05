Netflix mette il turno tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno. Proprio da alcuni giorni, i clienti della tv streaming possono gustarsi le nuove puntate di una delle serie tv più attese del momento: Lucifer. La serie tv americana è disponibile sulla piattaforma a partire dallo scorso 28 Maggio.

I titoli che compongono il catalogo di Netflix sono disponibili solo ed esclusivamente per gli abbonati. In assenza della vecchia promozione che prevedeva un mese di sottoscrizione a costo zero, i clienti possono beneficiare di due promozioni con TIM e Sky.

Netflix, le offerte per accedere gratis alle serie tv

La prima offerta da non perdere si chiama Mondo Netflix. Gli abbonati che scelgono questa promozione potranno ricevere tutti i titoli presenti su TIMvision ed allo stesso tempo tutti i contenuti di Netflix. Oltre a questo pacchetto, anche il TIMvision Box sarà incluso nel prezzo. Il costo finale di quest’offerta di TIM è di 12,99 euro al mese.

La seconda altra promozione per Netflix porta la firma di Sky. I clienti della tv satellitare con fedeltà storica potranno attivare a costi molto vantaggiosi il pacchetto Intrattenimento Plus. Il ticket Intrattenimento Plus ha un prezzo di 9,99 euro: i clienti avranno accesso al catalogo della piattaforma streaming con film e serie tv.

Ulteriore alternativa per Netflix è quella della VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.