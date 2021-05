Vuoi tenerti sempre aggiornato sul meteo, ecco allora qualche consiglio al riguardo. È vero, gli store dei nostri telefoni sono stracolmi di applicazioni per le previsioni del tempo, ma non tutte sono uguali. Tralasciando la possibilità che all’interno di una di queste possa essere nascosto un virus, molte non funzionano a dovere o sono piene di bug. Ecco allora la lista delle migliori applicazioni per il meteo da scaricare sul vostro smartphone.

Meteo: ecco le migliori applicazioni

Ecco per voi una rassegna delle migliori applicazioni per scoprire anticipatamente il tempo che farà; sono davvero per tutti i gusti, da quelle che sfruttano il satellitare a quelle che permettono di scoprire il meteo da una semplice foto. Adesso non vi resta che scegliere quella che si adatta meglio alle vostre esigenze.

3B Meteo: Pratica e affidabile, forse la miglior applicazioni presente sugli store per quanto riguarda le previsioni. La sua particolarità è che permette di effettuare una previsione anche semplicemente utilizzando una foto.

AccuWeather: Molto precisa grazie ai suoi aggiornamenti a cadenza regolare che permettono agli utenti di rimanere sempre aggiornati.

Meteo & Radar: App premiata come la più affidabile della sua categoria; il sistema sfrutta le immagini satellitari e le animazioni grafiche per fornire il miglior servizio possibile con tanto di caso di umidità e temperatura percepita.