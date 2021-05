MediaWorld non smette davvero mai di stupire, anche negli ultimi giorni del mese di Maggio l’azienda è stata in grado di lanciare una campagna promozionale piena zeppa di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Il volantino, come siamo solitamente abituati a vedere quando parliamo di MediaWorld, risulta essere perfettamente fruibile anche sul sito ufficiale. In questo caso, lo ricordiamo, sarà però necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere al prezzo mostrato a schermo. Il Tasso Zero risulta essere a disposizione di ogni utente che spenderà più di 199 euro, previa naturale approvazione da parte della finanziaria.

Spettacolari offerte speciali vi attendono sul nostro canale Telegram ufficiale, riceverete anche codici sconto Amazon completamente gratis.

MediaWorld: tutte le offerte vi faranno sognare

Le offerte di Mediaworld vi faranno davvero sognare moltissimo, infatti sarà possibile pensare di acquistare i migliori smartphone Apple, quali sono iPhone 11 Pro, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, a prezzi effettivamente ridotti rispetto al listino del periodo. Sempre restando nel mondo dei top di gamma, segnaliamo la possibilità di acquistare anche un ottimo Samsung Galaxy S21+, ad una cifra complessivamente accettabile.

Il volantino focalizza poi la propria attenzione sul mondo della telefonia mobile di fascia medio-bassa, qui potrete scegliere tra Oppo A73, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo Reno 4, Apple iPhone SE 2020 o anche Samsung Galaxy A52, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Le migliori offerte del volantino MediaWorld, anche legate a categorie merceologiche completamente differenti, sono disponibili nelle pagine che potete visualizzare nell’articolo.