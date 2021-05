Tra le serie TV più interessanti dello scorso anno di sicuro possiamo annoverare Lupin, lo show prodotto da Netflix. Il personaggio del ladro gentiluomo nasce nei primi anni del ‘900 dalla penna di Maurice Leblanc, autore di una collana di romanzi su Lupin. In anni più recenti a sancirne la fama, ci ha pensato il fumetto giapponese e la serie animata ad esso ispirata. Il cartone infatti ha senza dubbio segnato una generazione cresciuta con il mito di Lupin e dei suo compagni, Goemon e Jigen.

Adesso è arrivata una nuova trasposizione, quella prodotta da Netflix; lo show si discosta non di poco sia della storia dei romanzi che da quella dello storico cartone animato, ma mantiene comunque lo stesso spirito.

Lupin: la seconda stagione della serie Netflix

La seconda stagione di Lupin dovrebbe ripartire esattamente da dove si era interrotta la prima; lo show infatti si era interrotto con un terribile colpo di scena, il rapimento del figlio del nostro protagonista, Assane Diop. La situazione sembra critica e a peggiorare il tutto ci si mette anche la polizia dopo aver scoperto la vera identità che si nasconde dietro i colpi del ladro misterioso.

Insomma, si prospetta una seconda stagione di Lupin all’insegna dell’adrenalina e siamo sicuri che non mancheranno i colpi di scena. Ormai manca poco al lancio, la seconda parte dello show infatti sarà disponibile a partire dall’11 giugno per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming Netflix. Lupin sta tornando, ormai non resta altro che attendere ancora qualche giorno.