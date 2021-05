I clienti di Iliad hanno scoperto una nuova grande tariffa, proprio nel corso di queste ultime settimane: la Flash 120. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto ogni trenta giorni è di 9,99 euro.

Iliad, la dismissione del 3G possibile entro il 2022

Così come per la precedente Flash 100 di Iliad, anche per la Flash 120 gli abbonati avranno a loro disposizione la tecnologia del 5G. Gli utenti potranno quindi navigare con la tecnologia delle reti internet di ultima generazione.

Iliad si impegna nel corso di questi mese per estendere quanto più possibile la copertura del 5G. La compagnia francese si è data inoltre l’obiettivo di portare entro il 2022 le sue connessioni internet in gran parte del territorio nazionale.

Per le settimane a venire, proprio in corrispondenza del 5G, i clienti Iliad potranno verificare una serie di cambiamenti. Anche il provider transalpino valuta il processo di dismissione che riguarda le linee 3G. L’addio al 3G sarebbe utile per favorire ulteriori investimenti proprio per le nuove reti internet.

Se TIM e Vodafone già hanno aperto una prospettiva per l’addio ai 3G nel corso dei prossimi mesi. Iliad, per ora, è su posizioni ben diverse. Il 3G del gestore francese non sarà certamente accantonato in tempi brevi. Ancora oggi, infatti, le linee 3G sono strategiche per favorire la copertura omogenea del territorio in Italia, specie nelle aree più remote. Anche per questa ragione la dismissione del 3G non sarà completata prima del 2022.