Ghostrunner 2: annunciato il secondo capitolo del cyberpunk di 505Games

Ghostrunner, il cyberpunk one hit one kill, si rinnova per un secondo capitolo dopo il successo di copie vendute dal primo capitolo. 505 Games e OneMoreLevel si preparano a portare un altro tiolo di spessore nel panorama cyberpunk portato in voga in questo 2020 e 2021 da moltissimi titoli.