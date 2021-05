Non conoscere Friends è praticamente impossibile. Chiunque, anche non avendola vista, conosce o ha visto gli sketch più divertenti ed entrati ormai nella leggenda. Con il lancio della nuova piattaforma di HBO Max, avvenuta nel mese di maggio del 2020, sarebbe anche dovuto avvenire il lancio della nuova Reunion dei sei mitici protagonisti della serie cult Friends. Ma la pandemia ha sconvolto i piani delle riprese, che sarebbero dovute partire a febbraio 2020, portando l’entourage a spostare tutto al 2021.

E finalmente il 27 maggio 2021, la mitica reunion di Friends è stata resa disponibile su HBO Max per il territorio americano e su Sky e Now TV per l’Italia.

Un successo di ascolti incredibile

Come prevedibile il successo dell’episodio speciale ha avuto dell’incredibile. Gli ascolti hanno superato anche le più rosee aspettative, dando modo all’episodio di raggiungere vette inarrivabili: stiamo parlando di milioni di visualizzazioni che secondo i dati pubblicati recentemente online danno il seguente quadro.

La puntata in questione è stata guardata dal 29% degli americani su HBO Max SOLO durante la prima giornata; il 55,4% degli spettatori era di sesso femminile, mentre più del 50% apparteneva alla fascia demografica compresa tra i 35-54 anni. Insomma, dei dati che confermano la storia e la tipologia di pubblico a cui si rivolse in principio la serie. Troviamo una sostanziale parità tra spettatori maschili e femminili, mentre la fascia di età combacia perfettamente con i ventenni/trentenni che guardarono la serie in corso di pubblicazione.

Dei risultati che sicuramente sono destinati a crescere con il passare dei giorni e delle settimane e che soprattutto non tengono conto dello streaming illegale a cui tanti utenti si sono rivolti in mancanza di abbonamenti validi.