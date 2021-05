Esselunga torna ancora una volta in auge con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, la perfetta soluzione che vi permetterà di risparmiare al massimo, in questo caso sull’acquisto di una smartband di ultima generazione.

Al centro del volantino attuale di Esselunga troviamo la solita ed amata offerta tech, ovvero una promozione mirata esclusivamente su un singolo prodotto, il quale viene proposto ad un prezzo fortemente scontato rispetto al listino originario. L’acquisto potrà essere completato solamente nei singoli punti vendita, senza vincoli particolari, se non per quanto riguarda le scorte effettivamente raggiungibili dagli utenti (sono limitate).

Esselunga: ecco quali sono le migliori occasioni

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è la Xiaomi Mi Band 5, un dispositivo non proprio recentissimo, ma ancora perfettamente attuale e richiesto dalla popolazione mondiale, dato l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Questi è dotato di un bellissimo pannello AMOLED da 1,1 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, una batteria in grado di garantire 14 giorni di autonomia complessiva, una resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, oltre alle solite misurazioni, ovvero il conteggio dei passi, il battito cardiaco, la distanza percorsa o le calorie bruciate.

Il prezzo di vendita attuale, per la variante con garanzia legale della durata di 24 mesi, corrisponde esattamente a 24,90 euro. Come anticipato, le scorte sono limitate, per questo motivo è necessario velocizzare il più possibile la scelta, onde evitare di non poter raggiungere l’acquisto, sebbene la campagna sia attiva fino al 9 giugno.