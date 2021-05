Sconti pazzi sulla tecnologia e sugli smartphone di ultima generazione attendono gli utenti che vorranno recarsi in un qualsiasi negozio di Coop e Ipercoop nei prossimi giorni, il risparmio è dietro l’angolo e vi aiuterà davvero a raggiungere i migliori prodotti in circolazione.

Il volantino, come nella maggior parte dei casi, risulta essere attivo solamente nei singoli negozi sul territorio nazionale, senza vincoli o limitazioni particolari. Gli utenti possono anche richiedere la rateizzazione senza interessi, definita Tasso Zero, solo nel momento in cui spenderanno una cifra superiore ai 199 euro. Tutti i prezzi elencati nell’articolo sono validi solamente fino al 2 giugno 2021.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono per tutti

Gli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop sono molto interessanti, scoviamo infatti la presenza dell’ottimo Motorola Razr di ultima generazione, l’iconico smartphone con display flessibile e ripiegabile su sé stesso, oggi acquistabile al prezzo finale di 999 euro.

Le altre proposte della campagna promozionale sono invece rappresentate da Xiaomi Mi 11 Lite, in vendita a 299 euro ma solo con tessera SocioCoop, Oppo A94, disponibile a 349 euro, per finire con l’ottimo Apple iPhone SE 2020, acquistabile con un esborso finale di circa 439 euro.

Se interessati ad un tablet, invece, rammentiamo la presenza di Lenovo Tab10 Plus, un modello con display da 10 pollici di diagonale, nonché processore octa-core e 4GB di RAM, il cui prezzo si aggira oggi attorno ai 249 euro.

La campagna promozionale può essere sfogliata nel dettaglio nel volantino sottostante.