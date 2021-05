Gli sconti speciali attivati da Carrefour sono veramente incredibili, gli utenti si ritrovano tra le mani un volantino che promette un risparmio quasi senza precedenti, con possibilità di scegliere tra prodotto molto interessanti.

L’unica limitazione integrata nella campagna riguarda l’impossibilità di accedervi sul sito ufficiale, infatti sarà sempre necessario recarsi personalmente in un negozio fisico per completare l’acquisto senza difficoltà. I prodotti sono inoltre commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location, oltre all’essere completamente sbrandizzati.

Carrefour: quali sono le migliori occasioni del periodo

I modelli inclusi nel volantino Carrefour rientrano in una fascia di prezzo ben definita e precisa, gli smartphone non costeranno più di 400 euro, ma garantiranno ugualmente prestazioni più che adeguate.

Attualmente gli utenti avranno la possibilità di acquistare uno a scelta tra Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Alcatel 1SE o anche Motorola G30, tutti, come anticipato, in versione no brand.

Se invece foste attratti da un televisore di ultima generazione, sottolineiamo la presenza di una promozione molto interessante. Coloro che sceglieranno uno dei modelli contrassegnati, riceveranno gratuitamente la NOW Smart Stick, con incluso 1 mese del pacchetto Sport, tramite il quale sarà possibile vedere tutti gli Europei di calcio, in visione nella maggior parte delle partite in esclusiva su Sky.

Per approfondire la conoscenza del volantino Carrefour, abbiamo integrato nell’articolo tutte le pagine, che ricordiamo saranno attive solamente nei punti vendita in Italia.