Il crossover Audi SQ7 è un ottimo veicolo dotato già di suo di grandi prestazioni su strada. Nonostante questo, l’azienda tedesca di tuning ABT Sportlines ha deciso di realizzare un pacchetto speciale per quest’ultima, denominato ABT Power S, grazie al quale viene aumentata ulteriormente la potenza.

Audi SQ7 diventa ancora più potente nella versione ABT Power S

Il crossover del noto marchio tedesco arriva dunque in una nuova versione curata da ABT Sportlines. Come già accennato, Audi SQ7 guadagna il pacchetto ABT Power S che da un ulteriore boost alle già ottime prestazioni.

In questa versione, in particolare, il motore è in grado di erogare una potenza fino a 650 CV con 850 nm di coppia. Di conseguenza, rispetto a prima c’è stato un aumento notevole di potenza pari a 143 CV. Nella precedente versione, infatti, era presente un motore V8 biturbo di 4 litri di cilindrata in grado di erogare 507 CV con 770 nm di coppia.

Oltre a questo, con il nuovo pacchetto il crossover di Audi guadagna anche un nuovo look decisamente più aggressivo e adatto alle prestazioni elevatissime. Troviamo presenti infatti un impianto di scarico con 4 terminali, lo spoiler posteriore realizzato in fibra di carbonio, cerchi in lega da 22 pollici nell’elegante colorazione nero lucido e alcune modifiche stilistiche sulla parte frontale. In ogni caso, è comunque possibile personalizzare ulteriormente il veicolo.

La nuova versione di Audi SQ7 con il pacchetto ABT Power S, come era facile immaginare, un costo decisamente elevato. La versione completa, a detta dell’azienda ABT, ha un costo di ben 121.319 euro.