Wind: la nuova promozione entra in competizione con quella di Iliad

“Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”, e l’operatore telefonico Wind Tre è uno di questi. La compagnia nelle ultime settimane è in competizione con Iliad, da sempre gestore affidabile e di parola. L’arma con cui Wind si rimetterà in gioco è la promo Go Unlimited Star+, che propone chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e Giga no limits per connessione di rete con linee 4G.

Wind: le due promozioni a confronto

Come vi abbiamo già detto, il grande rivale è senza dubbio Iliad, operatore al quale Wind mostra i denti con una offerta che senza dubbio sconvolgerà tutti. La promo precedentemente illustrata, avrà un costo mensile di 7,99 euro. La sim, in tal caso, costerà per i nuovi clienti soli 10 euro. Insomma, solo i clienti TIM, Vodafone ed Iliad potranno avere accesso all’iniziativa, in quanto necessaria la portabilità del proprio numero presso Wind Tre.

Mettendo a confronto le due, a differenza della promozione di Wind Tre, Flash 120 di Iliad offre 120 Giga di internet disponibile anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, minuti sempre senza limiti verso mobili e fissi internazionali e SMS illimitati a soli 9,99 euro ogni mese.

Insomma, non si può di certo dire che a Maggio le offerte sono state poche. Ad oggi la più conveniente sembra essere quella di Wind Tre, ma nulla è ancora certo. Difatti a decidere quale sarà la promozione migliore tra le due, saranno i clienti, vecchi e nuovi.