In un futuro aggiornamento, WhatsApp semplificherà lo spostamento tra smartphone con sistemi operativi diversi. Chiunque passi da un iPhone a uno smartphone Android o viceversa potrà trasferire le proprie chat, compresi i media. I primi screenshot mostrano già la nuova funzionalità.

Con iCloud e Google Drive, WhatsApp ha utilizzato finora le soluzioni di backup integrate di iOS e Android per eseguire il backup delle chat e dei media inviati. Di conseguenza, quando si passa da un sistema operativo mobile a un altro, le cronologie delle chat, le foto e i video inviati e altri media non possono essere trasferiti al nuovo smartphone. Un aggiornamento futuro dovrebbe eliminare questo svantaggio.

Whatsapp: ora potrai spostare le tue chat tra i vari dispositivi

Come riportato da WABetainfo, gli utenti hanno la possibilità di trasferire le loro chat dal vecchio dispositivo. Apparentemente un trasferimento successivo non è possibile. Oltre alla cronologia della chat, anche i media dovrebbero essere in grado di essere trasferiti. Dovrebbe essere possibile anche il trasferimento ad un numero di cellulare completamente nuovo.

Mentre negli ultimi mesi ci sono state frequenti speculazioni sulla possibilità di passare da iOS ad Android e viceversa, finora non si è parlato di poter trasferire le cronologie delle chat e i media su nuovi numeri di cellulare. In questo modo, gli utenti non dovrebbero più preoccuparsi delle loro chat WhatsApp quando cambiano smartphone.

WhatsApp è stata oggetto di pesanti critiche negli ultimi mesi; i nuovi termini di utilizzo hanno fatto arrabbiare molti utenti di WhatsApp, tanto che alcune alternative di messaggistica – come Telegram e Signal – hanno avuto un impennata di nuovi utenti. Ora, la societá sembra aver fatto un passo indietro sul voler limitare gli account che non aderiscono alla nuova politica.