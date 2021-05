Vodafone: la promo Special 100 Digital Edition non ha alcun rivale

In passato, l’operatore telefonico Vodafone mise in piedi delle super offerte per abbattere gli “avversari”. Tornando indietro nel tempo, possiamo rivedere la Special 50 Digital Edition, ma anche la Special 100 Digital Edition e la Special 70 Digital Edition, in base all’operatore di provenienza.

Vodafone: cosa prevede la Special100 Digital Edition e non solo

Così come dice il nome in sé stesso, la promo Special di Vodafone offre 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 9,99 euro al mese. Ma l’offerta in questione prevede anche ben 6 Mesi di Cinema e Serie TV su Infinity grazie al servizio incluso Happy Black.

La notizia sta giungendo agli ex clienti dell’operatore ex Omnitel sotto forma di messaggi come questo: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 3 Giugno 2021″.

Quali saranno i costi? Per prima cosa si dovrà aggiungere 1 centesimo per chi ha ricevuto l’SMS, mentre, per chi attiva in proprio la tariffa online non è previsto alcun costo iniziale. Questa super promo è però a tempo limitato, quindi affrettatevi perché scadrà il 3 Giugno 2021, salvo eventuali proroghe.

