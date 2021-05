Alcune novità non proprio positive attendono gli utenti di Vodafone. Il gestore inglese ha infatti previsto una rimodulazione per una tariffa molto popolare legata alla telefonia mobile. I cambi di listino saranno previsti per gli utenti che nel corso dei mesi precedenti hanno sottoscritto la tariffa Special 50 Giga.

Vodafone e i rincari per la popolare Special 50 Giga

Per la Special 50 Giga, una delle promozioni più popolari del provider inglese, è previsto un doppio rincaro. Vodafone propone agli utenti un aumento dei prezzi dal valore di 2 euro. Nel primo schema, Vodafone assicura un nuovo costo di 9,99 per gli utenti che sino a qualche mese fa spendevano 7,99 euro per il rinnovo della ricaricabile. Il costo invece sale a 8,99 euro per chi aveva precedente costo fissato a 6,99 euro.

Al netto dei nuovi prezzi, Vodafone in questa circostanza non ha previsto corrispondenti e proporzionali aumenti per i consumi della tariffa. Le soglie per gli abbonati che si avvalgono della Special 50 Giga restano quindi ferme in chiamate senza limiti per chiamate e SMS più 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

Attenzione ad una serie di novità per la Special 50 Giga legate maggiormente ai nuovi clienti. Se per gli attuali abbonati sono infatti previsti rincari sul prezzo mensile della tariffa, per i nuovi utenti c’è una garanzia.

Vodafone, in linea con un accordo presto con AGCOM, ha lanciato la garanzia del prezzo bloccato per tutti i clienti che acquistano una SIM inedita. Il costo bloccato è valido almeno durante il primo semestre di abbonamento.