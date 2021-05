Vodafone vuole superare tutta la concorrenza nel corso di questa stagione estiva, ora alle porte. Il gestore ha previsto una serie di tariffe, utili per chi desidera effettuare la portabilità del suo attuale numero. L’obiettivo di Vodafone è quello di fronteggiare le proposte commerciali messe in campo da Iliad, TIM e WindTre.

Vodafone, la nuova tariffa con 100 Giga e minuti no limits

Una delle principali novità per gli abbonati del gestore inglese tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno si chiama Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa avranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 100 Giga da utilizzare per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’offerta sarà di 9,99 euro.

I clienti che decidono di attivare la Special 100 Giga dovranno aggiungere un costo di attivazione pari a 10 euro. Come noto, tutti gli abbonati del gestore inglese che andranno ad acquistare una nuova SIM avranno la garanzia di un costo bloccato per la ricaricabile almeno per il primo semestre.

I clienti di Vodafone che effettuano il passaggio all’operatore con la Special 100 Giga dovranno fare richiesta in un negozio ufficiale del gestore. Unica deroga è concessa agli attuali utenti di Iliad con la possibilità di accedere anche online a questa tariffa.

La Special 100 Giga a sua volta non è l’unica tariffa a listino di Vodafone. I clienti, infatti, potranno anche accedere alla Special 50 Giga. In questo caso, gli utenti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per internet ad un prezzo di 7,99 euro.