Trony ha deciso di ripercorrere le ottime campagne promozionali del passato, proponendo al pubblico italiano, una soluzione che possa sostanzialmente accontentare tutti, garantendo nel contempo un risparmio senza precedenti.

Il volantino attuale risulta essere disponibile ovunque in Italia, non sul sito ufficiale, fino al 18 giugno. Le scorte non sono limitate, né vengono poste limitazioni territoriali di alcun tipo, in tal modo ogni utente vi potrà accedere senza vincoli.

Trony: occhio agli sconti, vi faranno risparmiare moltissimo

Gli sconti attivati da Trony sono diversi da tutte le altre campagne promozionali viste in passato, in quanto non sono limitati a specifici prodotti, ma coinvolgono ogni modello incluso in catalogo.

L’utente dovrà recarsi in negozio, acquistare ciò che vuole e, una volta in cassa, riceverà un buono sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa (400 euro = 4 buoni sconto da 20 euro e così via). In aggiunta, nel caso in cui avesse invece acquistato un televisore da almeno 599 euro, il coupon raddoppierà, diventando pari a 40 euro ogni 100 euro di spesa.

I suddetti non potranno essere applicati nello stesso istante di emissione, ma dovranno essere utilizzati in un secondo momento. In altre parole il cliente dovrà successivamente tornare in negozio per effettuare altri acquisti, senza però dover sottostare a vincoli particolari in merito alla categoria merceologica coinvolta o similari.

Il volantino, come anticipato, è disponibile ovunque in Italia fino al 18 giugno 2021, poco sotto abbiamo integrato per voi tutte le pagine della soluzione raccontata nell’articolo.