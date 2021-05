È sempre particolarmente importante per l’operatore telefonico più importante in Italia TIM l’intrattenimento televisivo. Infatti, tra non molto ci potrebbe essere la presentazione ufficiale di offerte con DAZN riguardante la prossima stagione sportiva di Serie A. Oltre a questa tipologia di eventi, però, l’operatore cercherà anche di allargare la sua platea legata alla sua personale piattaforma TIMvision. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TIM: ecco l’offerta della piattaforma con Netflix

Parlando di TIMvision, questa va a rappresentare un’occasione molto importante per tutti i clienti TIM. Infatti, in associazione al ticket per la streaming TV, è possibile ora fare l’accesso ai titoli del catalogo di Netflix. TIM ha di fatto presentato al suo pubblico l’offerta Mondo Netflix, che è sicuramente un’opportunità da non farsi scappare.

Tutti i clienti che attiveranno il pacchetto mensile di Mondo Netflix avranno una specie di doppia sottoscrizione. Infatti, da una parte gli abbonati potranno accedere a tutti i contenuti di TIMvision, dall’altra invece potranno accedere ai contenuti di Netflix. Sulla piattaforma californiana, gli abbonati di TIM potranno avere libero accesso a tutti i titoli del catalogo. Il costo mensile dell’abbonamento sarà di 12,99 euro.

È di sicuro un’offerta vantaggiosa per tutti i clienti TIM, ma sembra non essere l’unica: infatti, sempre TIM presenta anche una tariffa riguardante Disney+. Per il suddetto servizio, gli abbonati dovranno andare pagare un costo mensile di 7,99 euro, e avranno a disposizione, così come accade per Netflix, tutti i titoli ufficiali della piattaforma più quelli di TIMvision. Occasione da non farsi scappare quindi.