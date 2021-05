I dati tecnici essenziali dei nuovi entry-level del mercato telefonico targati Galaxy A22 sono stati svelati in anteprima dal celebre costruttore sudcoreano Samsung Electronics. Emergono due device interessanti proposti sia inversione con connettività 4G LTE che in variante 5G ad un prezzo non ancora comunicato dall’azienda. I primi render auspicati nel corso di questi giorni hanno in parte confermato alcune loro caratteristiche che ci apprestiamo ad analizzare con dovizia di particolari in questo nuovo post. Vediamo di che si tratta.

Samsung Galaxy A22 versione 4G e 5G

Molti pensano che i prossimi smartphone si possano differenziano con una nomenclatura che consegnerà al modello base 4G LTE la denominazione di Samsung Galaxy A22 con la restante parte che acquisirà verosimilmente la dicitura A22s. Nulla di confermato a meno di quelle che sono le specifiche e le differenze minime che esistono tre le due nuove proposte. Vengono riassunte nei datasheet che seguono:

GALAXY A22 5G (O A22S)

CPU : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 RAM : 4GB

: 4GB Fotocamera : Posteriore : 48 + 5 + 2 MP Anteriore : 13 MP

: Sensore impronte digitali : laterale

: laterale Batteria : 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W

: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W Dimensioni : 167,2 x 76,4 x 8,7mm; 205 g

: 167,2 x 76,4 x 8,7mm; 205 g Sistema operativo: Android 11 con One UI 3.1

GALAXY A22 4G