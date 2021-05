Esperti del mondo sicurezza hanno delineato profili ben precisi per quanto riguarda le radiazioni smartphone che il nostro cervello ed il nostro corpo assorbono nell’arco di una giornata di utilizzo. Nulla di cui preoccuparsi in qualsiasi caso visto che gli enti che certificano i telefoni hanno un quadro di riferimento ben chiaro prima dell’avvenuta commercializzazione.

Vale l’indice SAR che stabilisce una misura di picco europea unica di 2W per chilogrammo di esposizione alle onde non ionizzanti. Ad ogni modo una lista di telefoni che si avvicina molto al valore limite è stata diffusa. Al suo interno troviamo modelli insospettabili tra cui qualche iPhone, Xiaomi e Huawei. Bene, invece, Samsung che esce fuori classifica per inserirsi in tutt’altro contesto insieme ad altri costruttori che vediamo qui di seguito.

Radiazioni assai elevate per questi telefoni

Xiaomi Black Shark 2 – 1.92 W/Kg Sony Xperia XA2 Plus – 1.9 W/Kg Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Sony Xperia tipo dual 1.62 W/Kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9 – 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

Radiazioni contenute per questi smartphone