Lo scorso anno il produttore cinese Oppo ha portato in veste ufficiale sul mercato l’entry-level Oppo A15. Ora, però, sembra che l’azienda sia quasi pronta a lanciare il suo successore, ovvero il nuovo Oppo A16. Quest’ultimo, infatti, è stato certificato poche ore fa dal noto ente FCC.

Il nuovo entry-level Oppo A16 sta per arrivare: ecco la certificazione FCC

A quanto pare il noto produttore cinese è quasi pronto per presentare ufficialmente sul mercato mobile un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato, si tratta del prossimo Oppo A16 e ora sappiamo che il suo debutto non è poi così lontano. Nel corso delle ultime ore, infatti, quest’ultimo ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente FCC. Stando allo schema pubblicato in rete, sul retro del dispositivo troveremo in alto a sinistra una zona rettangolare in cui verranno collocati i sensori fotografici, mentre sembra che non sarà collocato nessun sensore biometrico per lo sblocco.

Oltre a questo, stando a precedenti rumors e leaks sappiamo che il nuovo Oppo A16 potrà contare su una grande batteria. Quest’ultima avrà infatti una capienza di 5000 mAh ed avrà il supporto alla ricarica rapida da 10W. Dal punto di vista del software, invece, sappiamo per certo che troveremo Android 11 con l’interfaccia utente ColorOS in versione 11.1.

Per il momento non sono emersi ulteriori dettagli sul nuovo entry-level di Oppo. Nel frattempo, vi ricordiamo che il predecessore Oppo A15 aveva a bordo il SoC MediaTek Helio P35 con diversi tagli di memoria disponibili, mentre il comparto fotografico era costituito da tre fotocamere posteriori.