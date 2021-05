Sta per tornare la serie Netflix che rivisita la storia di Lupin, il ladro gentiluomo. Su questa figura, nel corso degli anni, si sono scritte e interpretate tantissime opere. Non possiamo non iniziare citando i romanzi di Maurice Leblanc dei primi anni del ‘900; a dare però nuova fama a questa figura ha senza dubbio giocato un ruolo fondamentale il cartone animato giapponese che negli anni ha portato la fama del personaggio ad una dimensione globale.

Adesso ci ha pensato Netflix a rivisitare le avventure di Lupin; la serie TV infatti è ambientata ai giorni nostri e racconta di un appassionato del romanzo di Leblanc che cerca di vendicare la morte del padre. Per riuscirci utilizzerà le tecniche imparate grazie al ladro gentiluomo.

Lupin: scopriamo la seconda stagione dello show

Come si può evincere dal trailer pubblicato di recente da Netflix la tensione inizierà a salire in modo lento ma costante. Il punto di partenza di questa seconda stagione sarà sicuramente il rapimento del figlio del nostro protagonista, avvenuto alla fine della prima stagione. Inoltre il nostro protagonista dovrà anche risolvere il problema creatosi con la polizia che adesso ne conosce l’identità. Insomma, le cose non si sono messe raffato bene per il nostro Assane Diop.

Riuscire ad uscire da questa brutta situazione, salvare il figlio e ottenere finalmente la vendetta che suo padre merita richiederà l’uso di tutte le sue abilità e di tutta la sua furbizia. Siamo sicuri che la seconda stagione di Lupin non tradirà le aspettative dei fan che non vedono l’ora di potersela finalmente godere.