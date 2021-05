Chi pensa di portare via i clienti all’altro operatore mobile deve sempre aspettarsi una contromossa. Infatti questa volta Kena Mobile si è trovata spalle al muro! Dopo aver realizzato un’offerta low cost di tutto rispetto contro Iliad, quest’ultima le ha sferrato un contrattacco strepitoso. Vediamo insieme quali sono le due offerte con le quali questi operatori mobili si stanno facendo guerra.

Kena Mobile e la promo You&Me

Kena Mobile ha sempre un asso nella manica. Essendo l’operatore semi virtuale di TIM, gode di un’esperienza invidiabile e anche di una rete di tutto rispetto. Forte di questo ha deciso di sferrare un attacco contro Iliad con una delle offerte low cost più aggressive di sempre unita a una promo speciale chiamata You&Me.

Infatti l’offerta Kena Mobile 9,99, dedicata a tutti coloro che provengono da Iliad, a 9,99 euro al mese offre:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

e verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati 4G con velocità fino a 60 Mbps;

di traffico dati 4G con velocità fino a 60 Mbps; promo You&Me attivabile disponibile fino al 3 giugno 2021.

Come indicato, con l’offerta Kena 9,99, è possibile accedere anche alla promo You&Me. Si tratta di un’iniziativa che mette a disposizione dell’utente che da Iliad passa a Kena Mobile un codice da destinare a un suo contatto. Se quest’ultimo deciderà di attivare una SIM nell’operatore semi virtuale di TIM allora tutti e due avranno diritto a uno sconto di 2 euro al mese, per sempre, sulla loro tariffa.

Iliad passa al contrattacco con Flash 120

Ovviamente Iliad poteva stare con le mani in mano a guardare Kena Mobile portargli via i suoi clienti? Certo che no, quindi è passata al contrattacco con l’offerta a tempo Flash 120.

Si tratta di una promo davvero esagerata che sta mettendo con le spalle al muro Kena Mobile. Iliad infatti, per altri 31 giorni, a tutti coloro che decideranno di attivare un nuovo numero o passare all’operatore in portabilità, a 9,99 euro al mese offre:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

e verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 120 Giga di traffico dati alla massima velocità e con 5G incluso.

Vi ricordiamo inoltre che da poco, secondo un’indagine, proprio i clienti hanno eletto Iliad primo operatore in Italia per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.