Le offerte attivate da Expert all’interno dell’ultimo volantino vi faranno letteralmente perdere la testa, rappresentano un buonissimo punto di partenza per l’utente che vuole accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza spendere poi così tanto rispetto al listino originario.

Il volantino risulta essere a tutti gli effetti un SottoCosto, come tale dovete ricordare che le scorte distribuite da Expert nei vari negozi sono estremamente limitate, e sopratutto non verranno in nessun modo rifornite in corso d’opera. In parallelo sarà comunque possibile richiedere la rateizzazione a tasso Zero, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa effettivi.

Expert: ecco le nuove occasioni

L’idea di Expert è di focalizzare la propria attenzione sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero il segmento attualmente più richiesto dagli utenti. Per questo motivo all’interno del volantino si trovano innumerevoli sconti interessanti a meno di 400 euro, come ad esempio Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T, Realme 7, Xiaomi Redmi Note 10 o Vivo Y20s, solo per citarne alcuni.

Naturalmente si trovano anche occasioni per coloro che sono disposti a spendere molto di più per l’acquisto degli smartphone di ultima generazione, risulta essere disponibile l’iPhone 12, un vero e proprio must have del 2021, al prezzo finale di 759 euro (nella variante con 128GB di memoria interna).

Il volantino Expert non si ferma qui, se volete approfittare della nuovissima campagna promozionale, dovete aprire il prima possibile le pagine che potete trovare nel nostro articolo.