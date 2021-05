Le migliori offerte di Esselunga toccano ogni utente sul territorio nazionale, a conti fatti è possibile arrivare ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare della spesa finale necessaria per il loro raggiungimento.

La campagna promozionale attivata in questo periodo da Esselunga, rientra tra le solite offerte tech, quindi soluzioni mirate sul singolo prodotto, non su un insieme di modelli, attive solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Il risparmio è garantito fino al 9 giugno 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Esselunga: questi sconti sono paurosi

Lo sconto attivato da Esselunga è mirato direttamente sulla Xiaomi Mi Band 5, una smartband di tutto rispetto, richiestissima dalla maggior parte degli utenti sul territorio nazionale, e mondiale, sebbene comunque non sia l’ultima generazione disponibile.

Le sue specifiche tecniche parlano di un prodotto con display AMOLED da 1,1 pollici, una durata della batteria fino a 14 giorni (con tempo di ricarica completo in sole 2 ore), resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere, 11 attività sportive, monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, dei passi, delle calorie bruciate e della distanza percorsa.

Tutto questo potrà essere ottenuto con un esborso finale di soli 24,90 euro, per il modello con garanzia di 24 mesi, la quale potrà essere tranquillamente esercitata esattamente nella stessa location di acquisto della Xiaomi Mi Band 5, indipendentemente dalla provenienza, o comunque senza altre limitazioni particolari da non perdere di vista.