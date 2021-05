CoopVoce: le promo migliori sono ora disponibili con 30 euro in regalo

Non ci sono paragoni tra tutti i gestori italiani e le altre realtà provenienti dall’estero. Si sente parlare molto spesso utenti di altre zone d’Europa i quali si lamentano dei pochi contenuti e dei prezzi troppo elevati delle offerte che vengono proposte nel loro paese. In Italia gli utenti sono in una botte di ferro, dal momento che sono molteplici i gestori ad offrire soluzioni super convenienti e piene di contenuti.

Anche i gestori virtuali sono stati in grado di scavare un solco abbastanza profondo, il quale risulta difficilmente raggiungibile. Uno tra tutti secondo quanto riportato anche dall’esperienza del pubblico è CoopVoce, provider virtuale di gran livello. Il suo scopo è quello di permettere a tutti di avere un’offerta piena di contenuti ma soprattutto che non cambi prezzo nel tempo. Sul sito ufficiale ce ne sono ben tre, le quali permetteranno di avere anche un bonus di 30 € sul credito residuo.

CoopVoce: le tre offerte EVO sono ancora disponibili con i soliti prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS