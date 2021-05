Un buonissimo volantino coop e ipercoop è disponibile fino al 2 giugno in ogni singolo negozio sul territorio italiano, tutti gli utenti possono pensare di risparmiare tantissimo su ogni acquisto effettuato.

A differenza di quanto vediamo presso altri rivenditori, in questo caso non sarà possibile completare l’ordine tramite il sito ufficiale, ma sarà sempre obbligatorio recarsi personalmente in negozio. I prodotti sono comunque distribuiti con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location, oltre che naturalmente in versione no brand.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino

Gli smartphone inclusi nella campagna sono generalmente molto allettanti, a partire dal top di gamma, il modello con display ripiegabile su sé stesso, quale è il Motorola Razr, oggi disponibile all’acquisto a 999 euro. Un gradino al di sotto troviamo poi l’Apple iPhone SE 2020, un ottimo compromesso, per cercare di risparmiare (dato che sono necessari 439 euro per il suo acquisto), godendo ugualmente di ottime prestazioni generali.

Le altre proposte del volantino sono infine rappresentate da Oppo A94 a 349 euro e Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro (ma solo con tessera SocioCoop). Da non perdere nemmeno l’ottimo Lenovo Tab10 Plus, in vendita a 249 euro (anche in questo caso il prezzo è riservato a chi presenterà la tessera).

Sempre nella medesima campagna promozionale sono coinvolti anche televisori di ultima generazione ed elettrodomestico, a fare da corollario al segmento più richiesto e desiderato dell’intero mercato. Maggiori informazioni sono disponibili per voi nell’articolo.