Comet riguadagna terreno sulle prime della classe nella rivendita di elettronica, proponendo un volantino molto interessante, pieno di occasioni con le quali è possibile confrontarsi per cercare di risparmiare.

La campagna promozionale non presenta limitazioni particolari, risulta essere effettivamente disponibile in ogni negozio sul territorio, come sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Per favorire gli acquisti dal divano di casa, ricordiamo comunque essere possibile approfittare della spedizione gratuita al domicilio, raggiungibile solamente nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro (senza vincoli o limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte).

Comet: che prezzi bassi

Il top di gamma effettivamente coinvolto nell’ultimo volantino Comet è il Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio must have del 2021, caratterizzato da incredibili prestazioni generali, ed acquistabile nella variante da 128GB di memoria interna, alla modica cifra di 849 euro (con in aggiunta anche un rimborso Samsung).

Altrettanto interessanti sono gli sconti attivati da Comet nel segmento della telefonia entro i 400 euro, in particolare sono stati applicate importanti riduzioni su Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A53s o anche Xiaomi Redmi Note 10T, tutti disponibili all’acquisto con una garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, e senza vincoli di alcun tipo.

Naturalmente il volantino Comet non si limita ai soli suddetti prodotti, ma si estende anche verso la maggior parte delle categorie merceologiche dell’elettronica generale, se volete conoscere da vicino ogni singolo sconto, dovete aprire le pagine che trovate nel nostro articolo.