Carrefour non delude assolutamente le aspettative dei tantissimi utenti che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare un nuovo prodotto di tecnologia generale, lanciando in cambio una promozione davvero unica nel proprio genere.

Il volantino corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile in esclusiva nei singoli punti vendita sparsi per il territorio, non è possibile godere degli stessi sconti mediante il sito ufficiale o da altre parti in Italia. Tutti i prodotti che andremo ad elencare sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location.

Carrefour: queste sono le nuove offerte da non perdere

I prodotti più interessanti integrati all’interno del volantino Carrefour toccano solamente la fascia medio-bassa della telefonia mobile, infatti sarà possibile acquistare modelli in vendita a meno di 400 euro di spesa complessiva.

Le prestazioni sono adeguate, tuttavia non sarà possibile andare oltre Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi 9At, Alcatel 1SE, Xiaomi Redmi Note 9 o similari.

Molto allettante è la proposta legata al mondo dei televisori, in questo caso infatti sarà possibile acquistare un prodotto, ricevendo gratis la NOW Smart Stick, con incluso 1 mese di abbonamento al pacchetto Sport (con il quale vedere gli Europei di calcio).

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di Carrefour sono raccolti solamente per voi nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, ricordandovi però che per l’acquisto sarà necessario recarsi personalmente in negozio.