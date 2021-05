Il volantino Bennet attivato in questi giorni è tanto bello quanto inatteso, all’azienda va sicuramente il merito di essere stata in grado di rinnovare perfettamente la propria campagna promozionale, proponendo una soluzione adeguata alla richiesta degli utenti.

Gli acquisti potranno essere effettuati tranquillamente nei punti vendita in Italia, senza distinzioni particolari prettamente territoriali, fino al 9 giugno 2021. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza sarà possibile acquistare tranquillamente anche gli ultimi giorni di validità della campagna stessa. Il Tasso Zero, invece, potrà essere richiesto solamente al superamento dei canonici 199 euro di spesa.

Bennet: le offerte come non le avete mai viste

Le offerte sono assolutamente stupefacenti, se considerate che la maggior parte degli sconti riguardano prodotti Apple. A tutti gli effetti risulta essere possibile acquistare un notebook MacBook Air a soli 979 euro, scendendo poi verso la telefonia mobile, con i 799 euro dell’Apple iPhone 12 o i 599 euro dell’Apple iPhone 11 (nella variante da 128GB di memoria interna).

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi attende da Bennet, poichè sono inclusi anche televisori di ultima generazione, con il plus sul TV LED da 43 pollici di casa Panasonic, oppure un Samsung Galaxy Tab A7 da 199 euro (un tablet da 10 pollici di diagonale).

L’insieme delle promozioni attivate dall’azienda è raggiungibile direttamente nelle pagine che abbiamo integrato appositamente per voi nell’articolo, come galleria fotografica.