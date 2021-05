Android: 10 titoli gratuiti solo oggi sul Play Store, da domani tornano a pagamento

Col passare del tempo tutti, anche quelli più scettici, sono stati in grado di riconoscere a Google i propri meriti in ambito mobile. La nota azienda americana è stata in grado di formare un vero e proprio impero, un ecosistema che nessuno riuscirebbe a scalfire.

Al centro c’è chiaramente quel robottino colorato di verde che tutti ormai amano anche solo per la sua forma. Stiamo parlando di Android, un sistema operativo che oggigiorno è in grado di rendere la vita difficile anche alle piattaforme di tipo desktop. Basti pensare che con oltre 2 miliardi di utenti attivi, è stato in grado di superare anche Windows, piattaforma di Microsoft ormai esistente da sempre. Il merito è stato della grande crescita portata avanti, la quale ha consentito a tutti di avere a disposizione molti aspetti positivi. Uno di questi è impersonato dalla versatilità più pura, quella che consente a tutti di poter modificare il proprio smartphone in qualsiasi momento e in qualsiasi modo. Il Play Store è l’esponente principale della versatilità di Android, permettendo a tutti di scaricare titoli di ogni genere. Oggi peraltro ci sono numerosi contenuti a pagamento offerti gratis.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis ma solo per poco tempo

La lista redatta in basso enuncia tutti i titoli per gli utenti Android che solo per due o tre giorni saranno gratis.