Whatsapp continua ad aggiornarsi e a introdurre nuove funzioni per i propri utenti. Il servizio di messaggistica istantanea negli ultimi tempi sta aggiungendo numerose funzionalità per cerare di attirare nuovi utenti. Come molti già sapranno infatti negli ultimi mesi il servizio ha subito più di qualche critica dovuta al cambio delle politiche sulla privacy; le polemiche scaturite da questa decisione hanno fatto allontanare molti utenti, delusi dalla decisione della società.

Il servizio di messaggistica dunque sta cercando di correre ai ripari e di recuperare il terreno perso, soprattutto nei confronti delle dirette concorrenti come Telegram e il “neonato” Signal. Ecco dunque che WhatsApp sta introducendo parecchie novità per il suo servizio.

WhatsApp: finalmente i messaggi velocizzati

Una delle ultime novità, introdotta per ora nella versione beta dell’applicazione, è la possibilità di mantenere le chat segante come archiviate all’interno dell’apposito elenco. In questo modo, anche se dovessero arrivare dei messaggi, la chat non comparirà nella liste delle discussioni principali. Una funzione è però già stata introdotta in modo ufficiale nel servizio di messaggistica. Parliamo delle note vocali velocizzate, introdotte appena qualche giorno fa.

Se siete stanchi degli interminabili audio inviati dai vostri amici questa nova funzione di WhatsApp permetterà di agevolarvi la vita non poco. La feature infatti permette di accelerare le note audio a due diverse velocità; ad oggi è possibile portare la riproduzione a 1,5x e a 2x quindi si ha la possibilità di raddoppiare la velocità di riproduzione. Una funzione molto utile che sicuramente farà felici tutti gli utenti.