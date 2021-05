Vodafone sta proponendo in queste ore un bundle mensile di minuti, SMS e 100 Giga a meno di 10 euro al mese, ottenibile online e nei negozi aderenti tramite l’offerta winback Special 100 Digital Edition.

Per attivare l’offerta in questione, bisogna ricevere in primo luogo l’apposito SMS inviato da Vodafone ad alcuni suoi ex clienti, per poi sostenere un costo di 1 centesimo di euro per la nuova SIM ricaricabile, comprensiva anche del costo di attivazione. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone punta sull’offerta winback Special 100 Digital Edition

Vodafone Special 100 Digital Edition offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati fino in 4G a 9,99 euro al mese. Ecco l’esempio di un SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 3 Giugno 2021“.

Nel caso si voglia attivare l’offerta direttamente online, bisogna accedere alla pagina dedicata tramite il link presente all’interno dell’SMS di Vodafone. Successivamente, il cliente deve inserire il suo numero di telefono per ottenere un codice temporaneo, da utilizzare infine per acquistare la SIM. Si specifica che in questo caso non è previsto alcun costo di spedizione, mentre il pagamento della SIM va effettuato tramite carta di credito o IBAN.

Come già detto, in alternativa è possibile effettuare l’attivazione presso un negozio aderente, dove in alcuni casi potrebbe venire incluso il servizio opzionale Digital Privacy & Security, non obbligatorio per concludere la sottoscrizione dell’offerta. Come riportato nel messaggio promozionale, Special 100 Digital Edition è attivabile fino al 3 Giugno 2021, ma non è escluso che altri ex clienti possano ricevere scadenze differenti.