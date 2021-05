I migliori prezzi di oggi disponibili da Trony possono davvero far sognare gli utenti, in quanto presentano offerte incredibili, e sconti mirati su tutte le categorie merceologiche.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso la campagna promozionale risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, senza distinzioni o vincoli particolari. Gli utenti potranno recarsi dove vorranno e ricevere in cambio uno sconto del 50%, rispettando però determinate condizioni prestabilite. La garanzia di 24 mesi è presente su ogni acquisto effettuato, ricordando comunque che non sarà possibile approfittare dello stesso volantino sul sito ufficiale.

Trony: quali sono gli sconti da non perdere

L’idea alla base della campagna promozionale di Trony è davvero ghiottissima, gli utenti sono costretti prima ad acquistare un televisore da almeno 699 euro o un grande elettrodomestico da 399 euro, ma in cambio possono poi godere di uno sconto quasi mai visto prima.

Aggiungendo un altro prodotto, infatti, potranno vedersi scontare del 50% il meno caro della coppia, partendo ovviamente dal prezzo di listino dello stesso. Tutto sarà applicato in automatico, senza vincoli in merito alle categorie merceologiche coinvolte, e sopratutto, senza dover tornare una seconda volta in negozio per acquisti successivi.

Il risparmio è notevole ed alla portata di tutti, quanto detto verrà sempre e soltanto applicato su una coppia di prodotti, se ne aggiungerete quattro, si consiglia di suddividere in due scontrini, in modo da fruire ugualmente dello sconto.