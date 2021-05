TIM prevede importanti soluzioni per i clienti che nel corso dell’estate andranno a modificare il loro abbonamento per la telefonia mobile. Il gestore vuole garantire un’alternativa agli abbonati che hanno scelto Iliad ed in particolare la tariffa Flash 120. Sono due le tariffe del momento per tutti i nuovi utenti.

La prima tariffa da non perdere per l’estate si chiama Gold Pro. I clienti che scelgono questa promozione potranno accedere a chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per i clienti che scelgono la Gold Pro è di tutto vantaggio. Il canone mensile è infatti fissato a quota 7,99 euro.

Ulteriore occasione per gli abbonati che accedono alle tariffe di TIM è la Steel Pro. In questo caso, gli abbonati che optano per la Steel Pro di TIM avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con messaggi infiniti ed anche 50 Giga per la connessione sotto rete 4G. Il costo per il rinnovo mensile, in tale circostanza, è ancora più basso: soltanto 6,99 euro ogni trenta giorni.

Occhio alle particolari condizioni di abbonamento previste da TIM per tutti i nuovi abbonati. Gli utenti, infatti, dovranno corrispondere una soglia una tantum di 10 euro come costo di attivazione. Al tempo stesso i clienti che desiderano attivare una di queste ricaricabili targate TIM dovranno effettuare la portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Per ulteriori info è necessario rivolgersi in uno store del gestore in Italia.