La fine di Stranger Things si fa sempre più vicina malgrado le grandi difficolta riscontare dalla troupe. Com’è a tutti noto la pandemia di Covid-19 ha causato molti problemi al mondo dello spettacolo; le produzioni Netflix non fanno differenza. Basti pensare a The Witcher, il cui attore protagonista, Henry Cavill, ha addirittura subito il contagio. Per quanto riguarda Stranger Things invece il grosso dei problemi si sono riscontrati nella produzione.

Lo show Netflix sarebbe già dovuto essere disponibile per la visione mentre, ad oggi, non sono neanche finite le riprese. Tuttavia si continua a lavorare come dimostra anche il recente trailer rilasciato sui vari social che mostra un po’ del passato di Undi. Inoltre, per la gioia dei fan, sono anche stati resi noti i titoli delle prime quattro puntate della quarta stagione.

Stranger Things: Ecco i primi quattro episodi della quarta stagione

Come già i fan più attenti sapranno, grazie ai trailer, la nuova stagione di Stranegr Things abbandonerà la cittadina du Hawkins per seguire i nostri protagonisti nel loro percorso di crescita. Insieme a questa linea narrativa poi una parte della stagione si concentrerà sul racconto di Hopper.

Dopo il suo sacrificio nel finale della stagione precedente, sia riuscito a sopravvivere e come sia finito in Russia. Nell’attesa di scoprire le risposte a tutte queste domande però i fan possono quantomeno scoprire i titoli delle prima quattro puntate della serie Netflix; eccoli di seguito.