Nel corso delle prossime settimane l’azienda HMD Global annuncerà ufficialmente alcuni nuovi device a marchio Nokia appartenenti alla fascia entry-level. Uno di questi, in particolare, sarà il nuovo Nokia C20 Plus e ora conosciamo qualche dettaglio tecnico in più grazie a Geekbench.

Nokia C20 Plus su Geekbench con 3 GB di RAM

Nokia C20 Plus sarà dunque uno dei prossimi smartphone di fascia bassa realizzati da HMD Global e sappiamo che sarà un device con a bordo Android Go. Ora, come già accennato, abbiamo qualche dettaglio in più grazie ai risultati benchmark pubblicati sul sito web Geekbench.

In primis, possiamo notare la presenza di upgrade rispetto al passato per quanto riguarda il quantitativo di memoria RAM. A bordo di questo nuovo modello sembra che ci saranno infatti 3 GB di RAM, mentre il suo predecessore ne aveva soltanto 2 GB. Oltre a questo, è stato anche confermato il processore. Si tratta di un SoC Unisoc e, stando ai punteggi raggiunti (126 punti in single core e 476 punti in multi core), dovrebbe essere lo stesso montato a bordo del precedente modello.

Confermata infine la versione del software, ovvero Android 11 Go Edition. Grazie ai rumors emersi in queste settimane, sappiamo anche che Nokia C20 Plus avrà un modulo fotografico circolare composto da due fotocamere posteriori e potrà contare su una grande batteria con una capienza di 5000 mAh. Vi ricordiamo inoltre che, assieme a lui, dovrebbe arrivare sul mercato anche un altro device, ovvero il Nokia C30. In aggiunta, quest’ultimo dovrebbe avere 6000 mAh di batteria e un sensore biometrico fisico per lo sblocco posto sulla backcover.