Monete di valore: i 2 euro del Vaticano (e non solo) possono rendervi ricchi

Non basta un solo articolo per parlare del mondo della numismatica. Al suo interno si nascondono così tanti collezionisti sfegatati che farebbero di tutto pur di ottenere la moneta di valore più rara, che non sappiamo da dove iniziare. Ad ogni modo da qualche parte si dovrà pur partire, no? E così ci addentriamo nella lista di euro e lire preziose nascoste nelle case di molti di noi.

Monete di valore: fate attenzione al dettaglio!

2 euro di Grace Kelly

I 2 euro coniati dal principato di Monaco nel 2007 per commemorare il 25esimo anniversario dalla morte di Grace Kelly, è tra le monete di valore più costose (dai 2.000 ai 2.500 euro.)

2 euro del Vaticano

Due anni prima, nel 2005 lo Stato del Vaticano scelse di realizzare 100mila monete per festeggiare la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia. Ad oggi queste possono superare anche i 300 euro.