Dopo Google, che ieri ha iniziato a distribuire una nuova versione del suo browser Chrome, gli sviluppatori Microsoft hanno rilasciato anche un aggiornamento per il loro browser. Edge 91 introduce funzionalità per il miglioramento delle prestazioni, nuove skin e varie correzioni di bug. Microsoft afferma che Edge 91 è il browser più veloce per Windows.

Il browser aggiornato ha una modalità “Schede in sospensione”; dopo l’attivazione le schede inattive verranno scaricate dalla memoria per ridurre la quantità di risorse consumate. Nelle impostazioni del browser è possibile specificare dopo quante ore una scheda inutilizzata può essere considerata inattiva.

Microsoft Edge 91 renderá la tua esperienza piú veloce

Secondo Microsoft, questo approccio può ridurre il consumo di memoria dell’applicazione fino all’82%. Oltre a ciò, è ora disponibile anche la funzione Launch Booster, che consente di avviare alcuni processi Edge in background all’avvio del sistema operativo. Questo approccio può velocizzare notevolmente l’avvio del browser.

Gli sviluppatori hanno migliorato la funzione “Shopping“, progettata per aiutare gli utenti a fare acquisti su Internet. Gli utenti possono ora applicare non solo buoni sconto, ma anche ricevere cashback sotto forma di sconti Bing quando acquistano prodotti nei negozi partner. Sfortunatamente, questo servizio non funziona attualmente in tutti i paesi.

L’aggiornamento del browser include diverse nuove funzionalità relative alla gestione dei PDF. L’aggiornamento renderà la selezione del testo nei file PDF “più fluida e coerente” e consentirà di inviare in stampa la pagina corrente del documento. Inoltre, è apparso il supporto per le firme digitali dei documenti, che può essere importante per i clienti aziendali.

Oltre a questo, gli sviluppatori hanno aggiunto nuovi temi colorati con la possibilità di personalizzarli per ogni singolo profilo utente. Il browser ora blocca anche la riproduzione automatica dei video. Microsoft ha iniziato a distribuire gradualmente Edge 91 agli utenti su tutti i dispositivi compatibili e ci aspettiamo che sia disponibile per l’installazione a breve.