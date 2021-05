Questi giorni sono particolarmente ricchi di eventi per i clienti di Netflix. Dopo una lunga attesa finalmente gli utenti che hanno accesso alla piattaforma streaming potranno gustarsi i nuovi episodi di Lucifer. La serie tv è stata caricata proprio nelle scorse ore su Netflix.

Lucifer non solo: le esclusive Netflix di inizio estate

I nuovi episodi di Lucifer, quelli relativi alla quinta stagione, sono infatti disponibili da ieri, 28 Maggio. L’accesso sarà ovviamente garantito a tutti coloro che hanno una regolare sottoscrizione alla piattaforma streaming.

Lucifer può essere considerato il titolo più atteso di questo mese di Maggio. Al tempo stesso, però, sempre in queste ore su Netflix è stato caricato un contenuto già particolarmente acclamato dalla critica: il film Il divino codino.

Il lungometraggio di produzione italiano parla della mitologica carriera calcistica di uno degli sportivi più amati, Roberto Baggio. Il film è disponibile a partire dallo scorso 26 Maggio.

In attesa di quelli che saranno poi i prossimi titoli, l’attesa dei clienti di Netflix è già focalizzata su altre novità in arrivo già a breve sulla piattaforma. Impossibile in tal senso, non parlare di Élite. Dopo Lucifer, gli abbonati della tv streaming – specie quelli più giovani – hanno fissato in rosso sul calendario la data 18 Giugno. In questo giorno saranno infatti disponibili i nuovi episodi per la quarta stagione della serie tv spagnola

A seguito di Lucifer e Élite, in vista del prossimo autunno tutti gli amanti di Netflix attengono le nuove puntate di La casa di carta, Stranger Things e Better Call Saul.